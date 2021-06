RC Lens, Real Madrid : Varane attaché aux Sang et Or, une nouvelle preuve

Zapping But! Football Club RC Lens : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Sang et Or

La chaleur des gens du Nord, on connaît. L'incroyable ambiance de Bollaert, également. Mais il est aussi écrit que d'avoir fourbi ses armes au RC Lens, en qualité de jeune footballeur, laisse de traces indélébiles. C'est le cas de Raphaël Varane, récemment intérrogé par le média Konbini sur le lieu idéal, selon lui, pour une finale de Ligue des Champions en Europe.

Propos retranscrits par lensois.com.

"Il y a beaucoup de stades en Europe mais je vais choisir Bollaert ! Le choix du cœur, mon club de cœur ! J’ai des souvenirs enfants où il y avait la Ligue des Champions mais mon plus beau souvenir c’est quand même mon premier match ! » Pour rappel, Raphaël Varane a fait ses débuts chez les professionnels lors d’un RC Lens-Montpellier (2-0) le 7 novembre 2010. Âgé de 17 ans, il avait tout de suite affiché une grosse maîtrise face aux expérimentés Souleymane Camara et Olivier Giroud.