Comme vous en avez désormais l'habitude, la rédaction de But! vous présente les enjeux des rencontres des Sang et Or en vidéo. En ouverture de la 36ème journée de Ligue 1, le RC Lens accueille le LOSC. Objectif, priver son rival du titre de champion de France Présentation de cette rencontre qui se jouera ce vendredi à 21h.