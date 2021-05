Comme vous en avez désormais l'habitude, la rédaction de But! vous présente les enjeux des rencontres des Sang et Or en vidéo. Dans le cadre de l'avant-dernière journée de la saison 2020-2021 de Ligue 1, le RC Lens se déplace sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. Présentation de cette rencontre qui se jouera ce dimanche à 21h.