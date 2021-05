OL, RC Lens : un ancien Sang et Or n'a pas digéré un sérieux traumatisme

Zapping But! Football Club RC Lens : les joueurs en fin de contrat en 2021

Il est des matches qui ne s'oublient pas. Des cicatrices qui, en dépit du temps qui passe, ne se referment pas. Stéphane Pedron, ancien milieu de terrain également passé par l'ASSE et le PSG notamment, n'a toujours pas digéré une rencontre de la saison 2001-2002. La dernière, même, sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, un soir de titre perdu.

Douloureux souvenir partagé dans les colonnes du Télégramme. "Mon plus mauvais souvenir ? Quand j’ai perdu avec Lensle titre de champion de France en 2002, à Lyon, à la dernière journée. Lyon avait un point de moins que nous et gagne 3-1. C’est terrible surtout que c’est l’adversaire du jour qui est champion, qui fait la fête au coup de sifflet final sous nos yeux. On se sent seul au monde. Tu es deuxième, tu vas en Ligue des champions mais tu n’y penses même pas, tu penses qu’au titre. C’est indescriptible ce qu’on ressent. On pleure tous. Niveau émotionnel, c’était très très fort et ça dépasse toutes les joies que j’ai pu avoir sur des saisons."