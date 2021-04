Comme vous en avez désormais l'habitude, la rédaction de But! vous présente les enjeux des rencontres des Sang et Or en vidéo. Dans le cadre de la 35ème journée de Ligue 1, le RC Lens se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Présentation de cette rencontre qui se jouera ce samedi à 17h.