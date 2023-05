RC Lens : Varane fait une belle déclaration aux Sang et Or

Lors de l’émission What I wore (Qu’est-ce que je porte), diffusée par BT Sport en collaboration avec Football Shirt Culture, Raphaël Varane a eu l’occasion de parler de ses maillots préférés, ceux qui ont une histoire particulière, où qu’il apprécie simplement. Et il n’a pas manqué de parler de son club formateur.

Ainsi, lorsqu’on lui a demandé quel était le maillot le plus spécial à ses yeux, l’ancien madrilène a donné une réponse surprenante en citant… le maillot de Lens lors de la saison 2002/03. Il s’est ensuite justifié en expliquant que cette saison-là, le RC Lens avait réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions, et que ce moment est resté gravé dans sa mémoire.

Raphaël Varane welcomed former RC Lens boss Laszlo Boloni to Carrington.



He helped Varane during his first season of professional football and it was the first time they’d seen each other in 12 years. [via #MUFC] 👌🔴 pic.twitter.com/gNQxmv2h6g