RC Lens : 2 anciennes gloires dans le dur

En cette période internationale, des jeunes du RC Lens sont promus dans le groupe professionnel de Franck Haise pour faire le nombre. Ce qui a forcément un impact sur la réserve dirigée par Yohan Demont. Surtout que celle-ci ne réalise pas un très bon début de saison, elle qui pointe à la 15e place de son championnat, avec une seule victoire, deux nuls et cinq défaites. Pour accueillir Reims, qui lui est 3e, l'ancien latéral très offensif pourrait recevoir le renfort de quelques pros en manque de temps de jeu, selon La Voix du Nord.

Le quotidien régional précise également que les U19 d'Eric Sikora, autre latéral de légende du RCL, vont disputer un derby face à Valenciennes ce week-end. Le champion de France 98 n'est pas satisfait de ses troupes, à qui il reproche de ne pas réussir à retranscrire en match les promesses de l'entraînement.

