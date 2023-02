RC Lens : à Montpellier, Haise a pointé une défaillance récurrente de ses joueurs

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Cette 25e journée de Ligue 1 aurait dû permettre au RC Lens d'opérer un rapproché au classement. L'OM et le PSG s'affrontant, l'AS Monaco disputant le derby azuréen contre un OGC Nice ragaillardi et juste après une élimination douloureuse de la Coupe d'Europe, les Sang et Or auraient pu profiter de la casse inévitable pour se rapprocher de l'une des trois équipes les devançant. Mais pour cela, il aurait fallu gagner à Montpellier (1-1). Où, malgré de nombreuses occasions, ils ont enchaîné un sixième match sans victoire à l'extérieur. La faute à un manque de réalisme qui fait pester Franck Haise. "C'est un match qu'on aurait dû gagner. Cela fait un moment que c'est ainsi, on a sept occasions nettes ou très nettes (19 tirs, 6 cadrés), notamment une énorme sur la barre. On peut faire de bonnes choses, mais des matches comme ça, il faut les emporter. Ce nul arrive après le match à Brest (1-1) qu'on doit gagner, comme à Troyes (1-1). Ce manque d'efficacité fait qu'au classement 2023, on est 10e, alors qu'on était 2e. La qualité dans le jeu, c'est bien, mais sans l'efficacité qui doit aller avec, il en manque (des points)." 🗞️ Les unes du dimanche 26 février 2023 du journal L'Équipe pic.twitter.com/eJ2CjBOXqF — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 25, 2023

Pour résumer L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a regretté le manque de réalisme de ses joueurs hier à Montpellier (1-1). Alors qu'ils se sont procurés beaucoup d'occasions, les Sang et Or n'ont à nouveau pas suffisamment converti pour espérer mieux qu'un résultat nul.

Raphaël Nouet

Rédacteur

