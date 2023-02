RC Lens : à Montpellier, les Sang et Or seront privés de leur porte-bonheur

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Statistique révélatrice du gros ralentissement du RC Lens en championnat depuis quelque temps, il n'a plus gagné à l'extérieur depuis cinq matches. Soit depuis le 5 novembre et le succès 2-1 chez la lanterne rouge angevine. Depuis, il y a eu des nuls à Nice (0-0), Strasbourg (2-2), Troyes (1-1) et Brest (1-1) avant la défaite à Lyon (1-2). Ce soir à la Mosson, il faudra donc prendre les trois points pour les Sang et Or.

Mais ils devront le faire sans leur porte-bonheur. Le site de la Ligue 1 révèle qu'à chaque fois que Wesley Saïd a marqué avec le Racing, et c'est arrivé à neuf reprises, son équipe a gagné. Un cas unique dans le championnat. Hélas, l'attaquant s'est blessé contre Nice et sera encore absent un mois. Heureusement, Haise peut compter sur un autre joueur pour qui but rime avec bon résultat : Seko Fofana. Les 13 fois où il a marqué, le capitaine lensois n'a jamais perdu (8 victoires, 5 nuls). Les supporters espèrent donc qu'il retrouvera son adresse devant les buts à Montpellier !