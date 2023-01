RC Lens : à Troyes, Haise a poussé un coup de gueule contre l'arbitrage

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Fait assez rare pour être signalé, Franck Haise a été averti au stade de l'Aube. L'entraîneur du RC Lens a justifié sa colère au micro de Prime Vidéo après la rencontre, qui a vu son équipe arracher un point à la 88e à Troyes (1-1). Il n'a pas compris que l'arbitre décide d'accorder seulement quatre minutes de temps additionnel alors qu'il y a eu de nombreuses coupures en seconde période. "Comment voulez-vous mettre quatre minutes de temps additionnel après une deuxième mi-temps comme celle-là ?!? Il y a eu cinq sessions (de remplacements), l'assistance vidéo, de nombreuses blessures, des crampes... A un moment, il faut être sérieux ! Je veux bien qu'on mette quatre minutes d'arrêt de jeu pour un match comme celui-là, je veux bien prendre un jaune pour ça aussi, mais je dois réagir. Je suis calme mais à un moment, il faut réagir. Il faut être sérieux. On passe de quinze minutes à la Coupe du monde à quatre ce soir sur un match qui aurait dû en avoir sept ou huit. D'ailleurs, au final, il y en a eu six. Mais bon, ce n'est pas très grave, on va passer à autre chose !" Totalement raison.

pic.twitter.com/Ba13jc58sg — 𝗠SV FOOT 🦅 (@MSVFoot) January 28, 2023

Pour résumer L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a poussé un coup de gueule contre le quatrième arbitre à Troyes (1-1) car il ne comprend pas comme il n'a pu accorder que quatre minutes de temps additionnel après les multiples arrêts de jeu de la seconde période.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life