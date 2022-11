Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

C'est un Ghana new-look qui va entamer la Coupe du monde contre le Portugal (17h). Face à Cristiano Ronaldo et consorts, Otto Addo devrait titulariser Salis Abdul Samed (22 ans).

Pour ses débuts en compétition officielle avec les Black Stars, L’Équipe fait savoir que le joueur du RC Lens devrait former une paire avec le joueur d'Arsenal Thomas Partey au milieu. Ce sera leur première ensemble. André Ayew, le capitaine, et son frère Jordan sont les seuls à avoir déjà disputé une Coupe du monde, en 2014, et seront aussi titulaires.

Par ailleurs, Arnaud Pouille s'est exprimé au sujet d'un possible changements de logo du RC Lens. La porte ne semble pas fermée. « Il est compliqué de changer un logo dans un club comme le nôtre. Ns avons travaillé avec les meilleurs. On leur a demandé comment faire évoluer les choses sans toucher la corde sensible », a affirmé le directeur général du club artésien.