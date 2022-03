RC Lens : absents, Metz, ambitions, Haise avait des choses à dire

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le groupe

"Wesley Saïd pas disponible. Il reprendra l'entrainement collectif lundi. Il fallait entendre que son ressenti soit parfait. Frankowski suspendu. Il avait un problème à la cheville. Il reprendra lundi avec le groupe. Corentin Jean toujours indisponible."

Le FC Metz

"Metz est une équipe agressive. Elle est compacte. On se doit de craindre Metz ce sera une équipe très difficile à bouger. Il faudra beaucoup d'entrain et de justesse, de la solidité dans les transition. On craint tout le monde."

Les ambitions

"On est toujours là avec d'autres équipes, Nantes, Strasbourg, Montpellier, malgré nos moyens plus limités que beaucoup et les gros sont là, ça fait beaucoup de densité dans le championnat."