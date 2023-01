RC Lens - AJ Auxerre : Domenech a remis un trophée à Haise avant le match

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens ouvre ce samedi la 19e journée de Ligue 1 avec la réception de l'AJ Auxerre. En marge de cette rencontre, Franck Haise, qui n'en finit plus de faire des miracles avec les Sang et Or, a reçu le prix "Coup de coach" des mains de Raymond Domenech, le président de l'UNECATEF, le syndicat des entraîneurs. Coup de cœur du trophée « Coup de coach » ❤️💛



L'@UNECATEF et son Président @RaymondDomenech mettent à l'honneur Franck Haise à travers cette distinction qui vient récompenser tout le travail accompli du tacticien à la tête des Sang et Or 👊#FierDEtreLensois #RCLAJA pic.twitter.com/N5dDcGhrzr — Racing Club de Lens (@RCLens) January 14, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur

