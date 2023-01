RC Lens - AJ Auxerre : le RCL renoue avec la victoire et finit vice-champion d'automne

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Sans briller, le RC Lens a battu ce samedi l'AJ Auxerre sur le plus petit des scores (1-0), en ouverture de la 19e journée de Ligue 1, grâce à un but sur pénalty de Przemysław Frankowski juste avant l'heure de jeu (59e). Grâce à ces trois points, les Sang et Or consolident leur place de dauphin du Paris Saint-Germain au classement et finissent donc vice-champions d'automne.