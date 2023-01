RC Lens - AJ Auxerre : les Sang et Or accrochés, ça dégénère en tribunes !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Après 45 minutes de jeu, le RC Lens et l'AJ Auxerre sont rentrés aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). Dominateurs, les hommes de Franck Haise n'ont pas su trouver la faille. C'est Loïs Openda qui a eu la plus grosse occasion de cette première période mais sa tête à bout portante s'est écrasée sur le poteau droit de Benoit Costil. A noter qu'en tribunes, les esprits se sont échauffés dans le Kop lensois où des coups sont partis. ⏯️ C’est la pause à Bollaert. Sous une pluie battante, les hommes de Franck Haise ont le contrôle du ballon mais peinent encore à emballer le match face à une formation auxerroise très dense dans son camp.@RCLens 0⃣-0⃣ @AJA #RCLAJA pic.twitter.com/u1faZwJKmn — Racing Club de Lens (@RCLens) January 14, 2023

Pour résumer Le RC Lens est tenu en échec à la pause par l'AJ Auxerre (0-0), en ouverture de la 19e journée de Ligue 1. Dominateurs, les hommes de Franck Haise n'ont pas su trouver la faille.

Fabien Chorlet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life