RC Lens : Angelo Fulgini pourrait faire ses débuts à Brest !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

L'ultime recrue du Mercato des Sang et Or Angelo Fulgini en fait bel et bien partie. Le joueur, prêté avec option d'achat automatique par Mayence, remplace Alexis Claude-Maurice, sur le flanc pour deux à trois mois. Le groupe complet : J-1 avant #SB29RCL 🔥



Voici les 2⃣0⃣ joueurs convoqués par Franck Haise pour affronter le Stade Brestois 29 demain 👊



🆕 Arrivé mercredi dernier dans l'Artois, Angelo Fulgini fait sa première apparition dans le groupe. #FierDEtreLensois pic.twitter.com/xD6uz7PSLb — Racing Club de Lens (@RCLens) February 4, 2023

Le RC Lens avec Fulgini à Brest Franck Haise a dévoilé son groupe de 20 joueurs pour le match Stade Brestois – RC Lens de ce dimanche après-midi (17h05) au Stade Francis-Le-Blé. Angelo Fulgini, arrivé cette semaine de Mayence, fait partie de l'équipe.

Alexandre Corboz

Rédacteur

