RC Lens - Angers : les 3 enseignements du match nul des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

6 buts encaissés en 2 matchs pour Leca

Pas exempt de tout reproche sur le premier but angevin inscrit par Sofiane Boufal (40e), Jean-Louis Leca n’a de nouveau pas été impérial dans ses cages, une semaine après avoir encaissé quatre buts lors de gifle reçue à Brest (4-0).

Ganago fantômatique

Titulaire pour la deuxième fois consécutive, Ignatius Ganago, qui avait envoyé un message fort à son entraîneur cette semaine en conférence de presse concernant son temps de jeu, n’a pas pesé sur la rencontre, ne tentant aucune frappe. Remplacé par Yannick Cahuzac (78e).

Kakuta met fin à sa disette

Muet lors des 7 derniers matchs de Ligue 1, Gaël Kakuta a mis fin à sa disette de buts en fusillant Danijel Petkovic d’une demi-volée du pied gauche à l'équilibre parfait (48e).

🏁 Frustrant 😤 ! Complètement revigorés après la pause, les Lensois ont pris le match en main pour inscrire deux buts. Ils devront finalement se satisfaire du point du match nul. @RCLens 2⃣-2⃣ @AngersSCO



⚽️ Gaël Kakuta (48')

⚽️ Florian Sotoca (55')#RCLSCO pic.twitter.com/MdEQ38WDsO — Racing Club de Lens (@RCLens) November 26, 2021