RC Lens : après Drobjnak, Openda se prépare à effacer d'autres légendes lensoises

A dix journées de la fin, Loïs Openda a déjà rattrapé la marque sur une saison d'Anto Drobjnak, auteur de 14 buts lors de la saison 1997-98 du RC Lens. Le Belge a encore d'autres légendes des Sang et Or dans son viseur. La marque de Roger Boli dans le viseur ? Devenu le meilleur buteur du 21ème siècle sur une saison de Ligue 1 à Lens, le natif de Liège – qui revient « en forme au meilleur moment » selon ses dires – reste sur cinq buts en deux rencontres avec le club artésien et, à la faveur d'une belle fin de saison, il peut aller chercher quatre autres grands noms de l'histoire du club : Joachim Marx (15 buts en 26 matchs lors de la saison 1975-76), François Brisson (17 buts en 38 matchs lors de la saison 1983-84), Teitur Thordarson (19 buts en 38 matchs lors de la saison 1981-82) et Roger Boli (20 buts en 35 matchs lors de la saison 1993-94). Oudjani, l'intouchable ! Pour ce qui est du record de buts absolu, il sera en revanche très difficile d'accès puisqu'il est toujours la propriété d'Ahmed Oudjani, le meilleur buteur de l'histoire du club (93 buts), auteur de 30 réalisations en 31 matchs lors de la saison 1963-64.

Openda sur les pas de Roger Boli ? Meilleur buteur de Lens sur une saison au XXIe siècle, Loïs Openda a dix matchs pour rattraper d'autres grands noms... On fait le point sur les quatre joueurs qu'il pourrait rattraper prochainement dont un certain Roger Boli.

