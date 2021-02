RC Lens : après la baisse des salaires, Martel lâche un autre indice rassurant sur les finances du club

Zapping But! Football Club RC Lens : la rétrospective de l'année 2020 des Sang et Or

Même si l'attribution de la Ligue 1 à Canal Plus jusqu'à la fin de la saison est un soulagement pour les clubs de Ligue 1, les clubs ne sont pas tirés d'affaire pour autant avec des revenus diminués de moitié, sans compter l'impact terrible de l'absence de billetterie sur la saison.

Voilà pourquoi les clubs à la gestion saine ont forcément plus de chances de s'en tirer. Le RC Lens en fait partie, lui qui a notamment conclu il y a quelques jours une baisse des salaires dans l'ensemble du club. Et Gervais Martel, l'ancien président mythique des Sang et Or, donne une raison de plus d'être confiant sur l'avenir.

Joseph Oughourlian a les reins solides

Selon lui, le président actuel Joseph Oughourlian a su faire les choses dans le bon ordre sur le plan financier pour que l'avenir soit plutôt rassurant. « Joseph est le gars idoine. Il a remis au pot plusieurs fois et il a eu le courage d'investir en juin. La valeur marchande existe donc », assure Martel dans les colonnes de la Voix du Nord.