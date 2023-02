RC Lens : après Lorient, Haise rappelle l'objectif à ses joueurs en Coupe de France

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

En venant à bout ce jeudi de Lorient aux tirs au but (1-1, 4-2 t.a.b.), le RC Lens a décroché le dernier ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France où il affrontera le FC Nantes, le 1er mars prochain. En conférence de presse d'après-match, Franck Haise, a livré son sentiment sur cette rencontre.

"Depuis le début, on se dit que tout est possible"

"On a fait une bonne première mi-temps où on aurait dû marquer le deuxième but sur quelques situations, mais Lorient a plus poussé en seconde période. Après l'égalisation, il fallait basculer sur les tirs au but, pas rester sur les 90/95 minutes de jeu. Les joueurs l'ont très bien fait", a analysé l'entraîneur lensois avant de s'exprimer sur le match face au FC Nantes, qui sera à huis-clos.

"On a fait Brest à l'extérieur, on vient de faire Lorient, on ira à Nantes... C'est évidemment dommage pour Nantes mais c'est dommage pour le foot forcément. On aurait bien aimé recevoir aussi mais si on continue le parcours, on aura une autre chance. L'ambition ne va pas en rapetissant, depuis le début, on se dit que tout est possible. Le fait de ne jamais l'avoir gagnée n'est pas une motivation supplémentaire, la Coupe de France est une motivation importante à elle seule. C'est un magnifique trophée, et des émotions à vivre."

🎙️ #LeDébrief après #FCLRCL



💬 Franck Haise : « C'est une belle joie de se qualifier. C'est un succès mérité et on sera là en quarts de finale. »



💬 Jean-Louis Leca : « Avec cette qualification, on montre que l'on est un groupe fort. »#CoupeDeFrance pic.twitter.com/QVicTQqTLP — Racing Club de Lens (@RCLens) February 9, 2023

Pour résumer L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, s'est exprimé après la qualification des siens en quart de finale de la Coupe de France aux dépens de Lorient (1-1, 4-2 t.a.b.).

