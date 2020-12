RC Lens : après Monaco, une très bonne nouvelle de plus !

C'est souvent un passage risqué. Susceptible, parfois, de vous plomber une saison en raison d'un encadrement de la masse salariale ou même d'une impossibilité de recruter. On parle ici, et pour tous les clubs de Ligue 1, du sacro-saint passage devant le gendarme financier de notre football, la Direction Nationale du Contrôle et de la Gestion (DNCG).

Comme nous l'indique le quotidien l'Equipe, le RC Lens y était récemment confronté. Résultat ? Aucune mesure prise et passage réussi. Soit le second consécutif puisque les dirigeants des Sang et Or, au mois de juillet dernier, avaient déjà présenté des comptes solides alors qu'ils venaient de remonter en Ligue 1. Au lendemain du succès de prestige obtenu à Monaco (3-0), le RCL confirme sa très bonne passe, sur et en dehors du terrain.