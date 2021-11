RC Lens : après Seko Fofana, un autre cadre prend une décision radicale

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Cette saison, on ne peut pas taxer les joueurs du RC Lens de ne pas être impliqués dans le projet. Certains ont même déjà fait passer les intérêts des Sang et Or devant la Coupe d'Afrique des Nations en mettant entre parenthèses la sélection.

Absents des convocations de la Côte d'Ivoire depuis deux mois, Seko Fofana a été le premier à prendre cette décision. Comme le rapporte L'Equipe, il est désormais rejoint par son comparse malien Cheick Doucouré.

En effet, à seulement 21 ans et 8 sélections, Doucouré a « décidé de s'éloigner de sa sélection » qui dispute vendredi (face au Rwanda) et dimanche (contre l'Ouganda) ses deux derniers matchs de qualification pour la prochaine Coupe du Monde.