RC Lens : Arnaud Pouille dévoile l'objectif des Sang et Or cette saison

Demain après-midi, le RC Lens ouvre sa saison par la réception de Brest dans un Bollaert plein à craquer. Franck Haise s'est exprimé hier en conférence de presse sur les objectifs pour 2022-23, ce samedi c'est au tour de son directeur général, Arnaud Pouille, de s'y coller dans La Voix du Nord. Le dirigeant fait du Guy Roux en parlant de maintien mais on comprend à travers son propos que faire mieux que la 7e place des deux dernières saisons est la véritable ambition artésienne.

« C’est la 3e saison, on reste dans l’objectif de se stabiliser en Ligue 1. La LFP considère qu’un club mature en Ligue 1 a fait cinq ans. On est au milieu du chemin de la stabilisation. On a été efficaces sur les deux premières saisons, mais les compteurs sont chaque fois remis à zéro. Je sais que ça ne fait pas plaisir à ceux qui ont envie d’avoir un peu moins les pieds sur terre que nous, mais l’objectif reste le maintien. Le plus rapidement possible, c’est toujours mieux. Après, on ne s’interdit pas grand-chose, mais il faut d’abord se maintenir. Quand on regarde le panorama du championnat, et ça va s’accroître à travers les reversements de CVC, c’est compliqué d’aller se frotter au premier tiers, où des clubs ont de très gros moyens encore renforcés avec cette redistribution. Les plus gros budgets qui étaient déjà devant nous vont avoir encore plus d’argent. Il faut donc être raisonnable, rester dans ce qu’on est, avoir une gestion froide et pragmatique des choses. Si l’on oublie qui on est et d’où on vient dans ce monde concurrentiel, ça peut vite nous rattraper. »