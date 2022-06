RC Lens : Arnaud Pouille explique sa délicate gestion des Ultras

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

S'il a parfois eu quelques soucis en début de saison face à la colère des Red Tigers 94 dont certains membres ont été sanctionné après les incidents du derby RC Lens – LOSC, Arnaud Pouille tient globalement ses tribunes.

Alors que L'Equipe consacre un article à la recrudescence de la violence dans les tribunes ce dimanche, le directeur général du Racing a quand même fait une mise au point, jugeant l'image des supporters mal perçue :

« Les supporters ne sont pas difficiles à gérer. Il faut savoir trouver le juste milieu. Ne pas être trop laxiste, ne pas être trop répressif. On a tendance à ne retenir que le mauvais des ultras. Mais il faut aussi prendre en considération leur apport : la culture d'un football populaire, les animations, les chants, les tifos. C'est une relation particulière. Cela reste une relation d'homme à homme. On a beaucoup travaillé sur ça ».

Pour lui, le plus important est d'être en lien direct pour faire passer les sanctions plus naturellement : « Ils sont durs à gérer s'ils apprenent des décisions par des intermédiaires. Cela peut les énerver. Et conduire à des actions dures. Il faut donc être franc et viril. Dans le cadre d'un échange respectueux ».

