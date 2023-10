RC Lens : Arsenal et Arteta craignent leur visite à Bollaert

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Adversaires mardi soir en Champions League, le RC Lens et Arsenal ont un point commun : ce ne sera pas le seul gros match de leur semaine. Les Sang et Or accueilleront en effet le LOSC pour un derby du Nord explosif dimanche et quasiment à la même heure (17h30 au lieu de 17h05), les Gunners recevront Manchester City à l'Emirates.

"Ça va être un match vraiment difficile"

Pour les Anglais, qui ont une certaine tendance depuis toujours à privilégier les compétitions nationales, la tentation pourrait être forte de quelque snober le Racing. Mais Mikel Arteta a tenu à prévenir ses troupes que le voyage à Bollaert ne sera pas de tout repos : « Je pense juste à comment nous pouvons préparer Lens, ça va être un match vraiment difficile à l’extérieur mardi. Il faudra d’abord essayer de le gagner et City sera la prochaine étape, mais il y a eu beaucoup de bonnes choses et il faudra les refaire mardi et encore une fois essayer de prendre la bonne décision avec la composition et l’équipe pour maintenir le niveau que nous montrons ».

📊 Soudés et vigoureux, les Sang et Or sont parvenus à rafler 3⃣ points sur la pelouse strasbourgeoise, vendredi soir, tout en livrant leur premier clean sheet de la saison ! ✋#LeHouilleur ⛏ a déniché plusieurs stats marquantes de ce #RCSARCL 👇 — Racing Club de Lens (@RCLens) October 1, 2023

