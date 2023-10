RC Lens - Arsenal : Samba et Danso monstreux, Wahi décisif, les notes des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Brice Samba (7) : Auteur notamment de trois parades déterminantes devant Kai Havertz (20e), Leandro Trossard (49e) et surtout Takehiro Tomiyasu (67e), le gardien et capitaine lensois a été impérial dans ses cages.

Jonathan Gradit (7) : L’ancien Caennais s’est montré solide, surtout dans les duels (6 duels remportés sur 8), et a sauvé les Sang et Or de l'égalisation en fin de match (89e).

Kevin Danso (8) : L’Autrichien est le véritable patron de la défense du RC Lens et il l’a prouvé une nouvelle fois ce soir, dégageant une puissance physique impressionnante tout au long du match.

Facundo Medina (7) : Par sa grinta, son placement et sa science du jeu, l’Argentin a rendu une copie dans la lignée de ses deux compères en défense centrale.

Przemysław Frankowski (5) : Le piston droit polonais a vécu une soirée compliquée défensivement face à Leandro Trossard mais c’est lui qui délivre la passe décisive à Elle Wahi sur le deuxième but lensois (69e).

Nampalys Mendy (7) : Rampe de lancement entre la défense et l’attaque sang et or, l’ancien Niçois a fait un match XXL. Remplacé par Andy Diouf (73e).

Salis Abdul Samed (4) : Touchant assez peu de ballons, le Ghanéen a été beaucoup moins en vue que son compère du milieu de terrain.

Deiver Machado (4) : Avec Salis Abdul Samed, Deiver Machado a été l’un des moins bons Sang et Or du match, commettant plusieurs imprécisions. Remplacé par Ruben Aguilar (81e).

Florian Sotoca (6) : Véritable poumon de cette équipe lensoise, Sotoca a fait du Sotoca, faisant le travail de l’ombre.

Adrien Thomasson (7) : Fautif sur le but inscrit par Arsenal (14e), n’assurant pas sa passe en retrait, l’ancien Strasbourgeois s’est rattrapé et de quelle manière en inscrivant le premier but du RC Lens d’une merveille d’enroulé du pied droit (25e). Remplacé par Angelo Fulgini (73e).

Elye Wahi (8) : Le nouveau numéro 9 des Sang et Or a fait son meilleur match sous les couleurs lensoises, délivrant une passe décisive pour Adrien Thomasson (25e) et inscrivant le but de la victoire d’une reprise en une touche du pied droit au point de pénalty (69e). Remplacé par Wesley Saïd (74e).

