RC Lens - Arsenal : les réactions de Thomasson et Wahi après l'exploit des Lensois

Adrien Thomasson : "Il fallait qu’on élève tous notre niveau de jeu et c’est ce qu’on a réussi à faire. On a été vaillants. Avec le public, on est capables de tout. Cette soirée va rester gravée. C’était les montagnes russes. Son erreur puis son but ? Après le premier but, j’ai passé un moment compliqué mais j’ai réussi à switcher. Le but marqué, l'égalisation, a fait du bien."

Elye Wahi : "Les rendre heureux (le public), c’est ce que je voulais. Je suis très content. J’ai eu les frissons car je n’ai pas l’habitude. J’espère qu’on va continuer sur cette lancée car on a fait un grand match. Mon but ? On connaît la qualité de centre de Frankowski donc je savais qu’il allait regarder en retrait. C’est ce que j’ai fait et voilà, elle est au fond. J’espère que je pourrai revivre d’autres soirées comme ça, c’est une dinguerie comme on dit !"

RC Lens - Arsenal : Samba et Danso monstreux, Wahi décisif, les notes des Sang et Or https://t.co/0LSDDZ7Icd — But! Football Club (@club_but) October 3, 2023

