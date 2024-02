RC Lens - AS Monaco : Franck Haise dépité, frustration énorme

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Une élimination douloureuse su la scène européenne face à Fribourg, après avoir mené 2-0. Puis une défaite, ce dimanche, contre l'AS Monaco, 2-3, après être revenu au score. La semaine du RC Lens ne restera donc pas dans l'histoire du club. Face aux médias, l'entraîneur Franck Haise a fait part de sa vive déception. Enorme frustration "La frustration est énorme. Vraiment énorme. A la hauteur du match, d'ailleurs, qui a été énorme aussi. J'ai en tout cas des joueurs qui ont un coeur énorme, à l'image du club. Ça, au moins, on ne nous l'enlèvera pas. Mais quand on perd un tel match, on ne retient pas grand chose. Forcément. Je ne sais pas si vous avez vu les images, en tout cas, la VAR, pour nous, elle n'est pas suivie. Et pourtant, il y avait faute sur Sotoca avec une chaussette arrachée. Mais là, on ne dit rien. C'était un match qui comptait pour l'Europe. Même 2-2 au score, cela aurait été bien. Je n'aurais peut-être pas du faire un remplacement offensif, c'est de ma faute. C'est le regret. Mais je voulais gagner le match, c'est comme ça." Pour résumer Dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1, le RC Lens accueillait ce dimanche à 13 heures l'AS Monaco. Au terme de la rencontre, et de la défaite des Sang et Or sur le score de 3-2, l'entraîneur Franck Haise a livré son analyse. La voici.

Benjamin Danet

Rédacteur