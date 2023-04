RC Lens - AS Monaco : Haise en furie, les supporters lensois ont gâché la fête

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens a montré à la Ligue 1 que son coup de mou hivernal était bel et bien de l’histoire ancienne. Implacables, les Sang et Or ont livré une démonstration de force hier à domicile contre l’AS Monaco (3-0), reprenant du même coup deux points d’avance sur l’OM avant l’Olympico (20h45). Si le contenu du match de son équipe a mis en joie Franck Haise, ce dernier a fustigé l’attitude des supporters artésiens coupables de l’interruption du match, à la demi-heure de jeu, à cause de l’utilisation d’engins pyrotechnique pour fêter les 30 ans du KSO.

Le RC Lens sanctionné après ces incidents ?

« On a vraiment fait un match exceptionnel. Il ne faut pas oublier que c’est Monaco en face, une équipe habituée à être là-haut, à finir fort. Le meilleur match de la saison ? Oui, je pense, a-t-il lâché au micro de Prime Vidéo. Les supporters ? Ça m’a énervé, ça je vous le confirme. Déjà, ça casse le rythme. On sait que ce sont des choses qui sont interdites. On peut faire une belle fête. Ils le savent très bien les supporters. Il ne faut pas confondre. En effet, ça m’a énervé. » La commission de discipline de la LFP pourrait sanctionner prochainement le RC Lens après ces incidents.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Franck Haise n’a pu contenir son agacement envers des supporters dissidents des Sang et Or hier lors du match entre le RC Lens et l'AS Monaco (3-0). La commission de discipline de la LFP pourrait sanctionner le club artésien.



Bastien Aubert

Rédacteur