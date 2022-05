RC Lens - AS Monaco : la finale pour l'Europe se jouera à guichets fermés

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT ! Djaniny comme surprise du chef ?

Le RC Lens reçoit ce samedi l'AS Monaco, à l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Les Sang et Or, qui pointent à la 7e place du classement, peuvent encore croire à la 5e place et à une qualification pour la prochaine Ligue Europa Conférence.

RC Lens - AS Monaco officiellement à guichets fermés

Trois jours avant cette finale pour l'Europe, le club lensois a annoncé sur son compte Twitter que le match se jouerait à guichets fermés. Les 500 dernières places mises en vente ce mercredi matin ont donc rapidement trouvés preneurs.

Bulletin météo à Bollaert-Delelis 📍



🗓️ Samedi 21 mai : soirée

🏟️ Pression atmosphérique : guichets fermés

🌡️ Température : élevée

⚡️ Ciel : chargé en émotions

🌬️ Vent : puissant

❤️💛 Indice de confiance : 12/12#SiFierDEtreLensois #RCLASM pic.twitter.com/0eG2L17QWM — Racing Club de Lens (@RCLens) May 18, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur