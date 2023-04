RC Lens – AS Monaco : les Sang et Or ont brillé, les Tops et Flops de la rencontre !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Les Tops : Loïs Openda - (10) : Le buteur belge a réalisé une rencontre de folie ! Après avoir ouvert le score en début de match, le buteur lensois a doublé la mise peu de temps après. Dans tous les bons coups, il délivre un caviar en deuxième période à son coéquipier Adrien Thomasson qui inscrit le 3e but lensois. Un match parfait… Seko Fofana – (7) : Comme à son habitude, le capitaine a performé ! Le milieu de terrain international ivoirien a délivré de bons ballons et il n’était pas loin d’inscrire un but magnifique en première mi-temps. Un match très solide pour le Lensois. Deiver Machado (7,5) : Grâce à sa vitesse et sa technique, le latéral lensois a fait tourner la tête aux Monégasques. Le Colombien confirme encore une fois, une performance plus qu’intéressante. Le RC Lens climatise Monaco 😱



3-0 pour les Lensois grâce à Thomasson, après l'offrande d'Openda 👏#RCLASM | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/l7tVhVAEEx — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 22, 2023 Les Flops : Guillermo Maripán – (3) : Le défenseur chilien a dû se coltiner Loïs Openda toute la rencontre. Dépassé par le gros match du Belge, il a été totalement dépassé ce soir. Kevin Volland - (3) : Pas aidé par ses coéquipiers, l’Allemand a été totalement invisible ce soir. Wissam Ben Yedder - (3) : Un match à oublier pour l’international français ! Le buteur n’a pas été mis en valeur par ses coéquipiers, il n’a pas réussi à faire la différence. Le stat insolite :



♤ Wissam Ben Yedder n’a remporté aucun de ses 7 matchs contre Lens en L1. — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) April 22, 2023

Pour résumer Le RC Lens n’a fait qu’une bouchée de l’AS Monaco (3-0) ce samedi soir à l’occasion de la 32e journée. Tous les Sang et Or ont répondu à l’appel, une victoire importante dans la course à la Ligue des Champions. Voici les Tops et Flops de la rencontre !

