RC Lens - AS Monaco : les Sang et Or victimes de leur première période (2-4)

Une douche froide. Tel pouvait être le résumé des 45 premières minutes entre le RC Lens et l'AS Monaco en 8e de finale de la Coupe de France. Certes, les sang et Or étaient bien entrés dans le match avec, dans les dix premières minutes, deux frappes appuyées et dangereuses de Fofana (6e) et Kakuta (8e). Mais l'AS Monaco avait alors fait preuve d'un incroyable réalisme.

Dès la 18e minute, Ben Yedder ouvrait le score en devançant, de la tête, la sortie de Medina (0-1, 18e). Avant que Jean Lucas (26e), d'une frappe du pied droit, et Diop, qui récupérait une offrande du Brésilien et n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide, ne donnent trois buts d'avance aux visiteurs !

Heureusement, et juste avant la pause pour les supporters lensois, le RCL parvenait à réduire le score par l'intermédiaire de Wesley Saïd, qui avait bien suivi une frappe de Kakuta. Le but de l'espoir, d'autant plus qu'à la 53e minute, entré en jeu quelques minutes plus tôt, Kalimuendo, d'une frappe du pied gauche, ramenait le score à 2-3. Le match était par la suite à haute intensité avec de franches occasions de part et d'autre. Mais ni Diop, à la 58e minute, ni Clauss, à la 74e, ne parvenaient à marquer un nouveau but.

Ben Yedder, lui, d'une frappe croisée du pied gauche, ne manquait pas l'occasion de tuer le suspense en toute fin de match en signant un doublé qui offrait à Monaco une place en quart de finale de la compétition.