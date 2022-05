RC Lens - AS Monaco : les supporters lensois veulent éviter les problèmes en cas de qualification européenne

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Le RC Lens reçoit ce samedi l'AS Monaco, à l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Les Sang et Or, qui pointent à la 7e place du classement, peuvent encore accrocher la 5e place, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa Conférence.

Pas d'envahissement de terrain en cas de qualification pour l'Europe ?

Mais alors que cette finale pour l'Europe se jouera à guichets fermés, la communauté de supporters des Sang et Or demande sur les réseaux sociaux de ne pas envahir le terrain à l’issue du match quel que soit le résultat. Le président de la Fédération Lens United, Norman Noisette, rappelle notamment que le RC Lens est sous le coup d'un point de retrait avec sursis suite aux incidents lors du derby face au LOSC (1-0), le 18 septembre dernier.

Samedi sera, quel que soit le résultat, une magnifique fête populaire !

La ville entière sera un volcan, dès l'après midi , aux couleurs sang et or !



Il faudra toutefois se contenir , et rester tous en tribune après le match , je rappelle que nous avons

1 point de sursis — Norman (@Northman62) May 19, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur