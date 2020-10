RC Lens – ASSE (2-0) : des nouvelles rassurantes pour Ganago, disponible pour défier le LOSC ?

Une semaine après une alerte à la cuisse contre Nîmes, Ignatius Ganago joue décidément avec les nerfs des supporters du RC Lens. Face à l'ASSE, le tacle de Timothée Kolodziejczak l'a laissé sur le flanc, sévèrement touché à la cheville. Un sacrifice qui a néanmoins permis au Sang et Or de débloquer le compteur sur penalty et de jouer en supériorité numérique, après le rouge adressé au défenseur stéphanois.

Durant la deuxième période de la rencontre, Telefoot donnait des nouvelles peu rassurantes au sujet de Ganago, évoquant une grosse entorse de la cheville qui pouvait laisser craindre une absence longue durée. Heureusement, Florian Sotoca a ensuite livré un verdict un peu plus rassurant devant la presse.

Une cheville pas trop enflée selon Sotoca

« On l'a vu à la pause, sa cheville n'était pas trop enflée. Je ne pense pas que ce soit une grosse blessure. Il a quinze jours pour bien se soigner. On espère le récupérer face à Lille. On a un trio qui fonctionne bien avec Gaël et lui », a confié l'attaquant nordiste. Sa présence lors du derby face au LOSC n'est donc pas à exclure...