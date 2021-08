RC Lens – ASSE : Arnaud Pouille fait monter la pression !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens accueille l'ASSE ce dimanche à 17h, dans un stade Bollaert en jauge complète, pour la première fois depuis le retour du RCL en L1. 10 ans que les supporters Sang et Or attendait de revivre ce moment, eux qui ont dû si longtemps prendre leur mal en patience.

Dans ce contexte, pas étonnant si Arnaud Pouille estime que le rendez-vous face aux Verts revêt un caractère historique... « Pour le club, c’est le moment le plus important de la décennie, a soutenu le DG lensois, dans L'Equipe. Il y a bien eu le barrage aller d’accession à la L1 contre Dijon (1-1, 30 mai 2019, 37 355 spectateurs). Et le quart de finale de Coupe de France contre Bordeaux (2-3, 17 avril 2013, 38 256 spectateurs). Mais ce sont des moments rares. Pour une frange de supporteurs, c’est comme s’ils n’avaient pas connu d’émotions incroyables depuis des années. Cette opposition populaire va impliquer toutes les générations. Nos propres supporters réclament que l’émotion soit la plus forte. J’ai rarement vu ça. »