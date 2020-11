RC Lens, ASSE : Bollaert plus fort que le Chaudron, un ancien a tranché

Chanceux, Alaedinne Yahia ! L'ancien défenseur central tunisien a évolué devant des publics les plus chauds de France au cours de sa carrière, ceux de Saint-Etienne (2005-06) et de Lens (2008-14). Pour lui, ce sont même les deux meilleurs. Pas à égalité, cependant, puisqu'il a expliqué au site En Vert et Contre Tous que les supporters sang et or avaient un petit quelque chose en plus.

"Sainté et Lens sont les meilleurs publics de France"

« Oui, Sainté et Lens se sont les meilleurs publics de France, il n’y a rien à dire. Sans chauvinisme aucun, parce que j’ai fait six ans à Lens. Je pense que le public lensois est moins exigeant que celui de Saint-Etienne. Je ne dis pas que celui de Lens n’est pas exigeant, il l’est aussi, mais il est plus solidaire lorsque ça va mal. Mais ce sont pour moi les deux meilleurs publics. »