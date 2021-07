RC Lens, ASSE : le joli clin d’oeil de Franck Haise aux Verts

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

C’est une bonne nouvelle pour les amateurs de football. Les supporters pourront revenir aux stades la prochaine saison. Fini les matchs à huit clos pour le plus grand bonheur de tout le monde.

Et cette nouvelle réjouis en particulier Franck Haise, l’actuel coach du RC Lens. Son équipe jouera son premier match à domicile, devant leur supporter, contre l’ASSE le 15 août. "C’est sûr, recevoir Saint-Etienne pour la première à domicile, avec du public, c’est une belle symbolique. Après, peu importe l’adversaire, je pense qu’on a tous hâte de le vivre, moi le premier ! Mais je n’oublie pas qu’on a un match à Rennes avant pour la première journée", a-t-il lâché face à la presse dans des propos relayés par Lensois.com.

Une rencontre cruciale pour les Sang et Or qui voudront confirmer leur belle saison 2020/2021 en Ligue 1. Les hommes de Franck Haise veulent réitérer l’exploit de l’année dernière, pour rappel le RC Lens avait battu deux fois l’ASSE.