RC Lens, ASSE : les Sang et Or inspirent fortement une recrue des Verts

S'il a choisi de rejoindre l'AS Saint-Etienne en Ligue 2 plutôt que d'attendre une opportunité dans l'élite après sa belle saison à Pau, Victor Lobry demeure attiré par les clubs du Nord. Formé au Stade de Reims mais originaire de Soissons, le milieu de terrain a reconnu dans l'Aisne Nouvelle une attirance pour le RC Lens... dont il a vécu le renouvement par procuration avec l'envie de vivre la même chose chez les Verts.

« J’ai surtout pensé à la fête que ça pouvait être en cas de remontée. Comme je viens du nord de la France, il y a un peu les images de Lens qui remontent. Et je me dis qu’ici ça peut être la même chose, avec un public de passionnés amoureux du club. Je l’ai vécu à travers la TV et ça donne des frissons ».