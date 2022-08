RC Lens, ASSE : les supporters lensois ont chambré Kurt Zouma face à West Ham

Zapping But! Football Club RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

Lors du match entre le RC Lens et West Ham, Kurt Zouma a effectué son retour sur les pelouses françaises. Alors que le match est resté très clame sur le terrain, avec un score nul et vierge, il était très animé en tribunes. En effet, les supporters lensois étaient en forme et c’est Kurt Zouma qui en a fait les frais.

L’épisode du chat pas oublié

En effet, à chaque fois que l’ancien joueur de l’ASSE touchait le ballon, les supporters lensois chantaient “Miaou, Miaou“. Pour rappel, n début d’année, Kurt Zouma a été impliqué dans une affaire de maltraitance animale, où on l’apercevait dans une vidéo entrain de frapper son chat.