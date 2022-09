RC Lens, ASSE : Oughourlian valide l’arrivée d’un joker mais pas de Blitzer à Lens ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le club doit-il recruter définitivement Kalimuendo ?

Éconduit par les dirigeants de l’ASSE pour un rachat du club cet été, David Blitzer ne désarme pas. Depuis des semaines, on prête ainsi à l’homme d’affaires américain une envie d’investir au RC Lens, où des liens seraient même déjà noués. Sans le citer nommément, Joseph Oughourlian semble y faire référence au moment d’aborder l’arrivée d’un actionnaire minoritaire.

« On a beaucoup d’intérêts, beaucoup de gens qui nous ont approchés. Je fais très attention, confie-t-il dans La Voix du Nord. Je veux quelqu’un qui s’inscrive dans un projet, pas quelqu’un qui vienne faire un coup financier. Je ne suis pas éternel. Je sais que je ne serai pas le président et l’actionnaire du RC Lens toute ma vie, et ce à quoi j’aspire, c’est que quand je remettrai le bâton au prochain président, au prochain actionnaire, le club soit très largement au-dessus de là où je l’ai pris. »

Autre dossier chaud évoqué par le président du RC Lens : l’arrivée d’un joker, accélérée par la blessure de Jonathan Gradit à la clavicule vendredi contre l'ESTAC (1-0). « Il ne faut pas se laisser emporter et faire des choses qu’on n’a pas forcément prévu de faire. Mais, en effet, ça peut être un investissement à réaliser », a-t-il conclu en ouvrant donc clairement la porte à cette éventualité.