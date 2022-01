RC Lens, ASSE : Seko Fofana n’a plus aucun secret pour cet ancien Vert

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Parmi les multiples éléments expliquant la réussite exceptionnelle de Seko Fofana en ce moment, il y a sa complicité avec Arsène Elogo. Le capitaine sang et or a récemment expliqué que l'ancien réserviste stéphanois, qui a joué à Valenciennes, assistait à tous les matches à Bollaert et lui faisait des retours sur sa prestation. A La Voix du Nord, Elogo a dévoilé comment les deux joueurs s'étaient connus.

"On a d’abord joué l’un contre l’autre, puis j’ai déménagé. On s’est vite reconnus et j’ai plu à son coach, c’était au Paris FC, j’avais 12 ans. On se s’est plus lâché. On jouait tous les jours après l’école sur un terrain de 5x5 à Louis-Lumière dans le XXe arrondissement. C’est là que tu développes ta technique, quand il faut aller vite, se sortir de situations compliquées, ça te fait avoir cette ingéniosité. Seko était déjà très fort comme offensif excentré, il dribblait beaucoup. Il faisait déjà beaucoup de différences chez les jeunes."

"On adorait parler foot, foot, foot. On a toujours voulu être footballeurs professionnels, on en parlait beaucoup, comment faire, comment s’améliorer. On jouait tout le temps, on essayait de nouvelles techniques. On était obnubilés, c’était notre objectif. Il l’a réalisé avant moi, j’étais très content pour lui. Sa réussite et la mienne, c’est la nôtre en fait. On a eu des parcours différents, avec beaucoup de travail, des moments difficiles. Mais on n’a jamais été en concurrence. On a fait les choses en sens opposés. Lui, il était milieu excentré il est devenu milieu défensif. J’ai fait l’inverse."

#ASSE Arsène Elogo fana de Seko Fofana : "Arsène Elogo m’aide beaucoup. Il rate peu de mes matches à Bollaert ou à la télé. Il m’explique ce qu’il pense que j’aurais pu faire différemment" a déclaré le capitaine...https://t.co/qvbe85zVNC — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) January 11, 2022