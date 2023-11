RC Lens : avant Arsenal, les Sang et Or ont égalé un record remontant à 1998

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Demain soir, le RC Lens affrontera Arsenal à l'Emirates. Un adversaire qui rappelle forcément de bons souvenirs aux Sang et Or, qui l'avaient vaincu à Wembley en 1998-99 avec près de dix mille supporters ayant fait le voyage à Londres ou qui se sont imposés à l'aller à Bollaert (2-1). Mais les nouveaux leaders de la Premier League auront l'occasion de valider leur billet pour les 8es de finale, sans parler de leur envie de revanche, ce qui fait que la bataille s'annonce ardue. Bonne nouvelle : la défense artésienne n'a jamais été aussi solide que ces dernières semaines !

La meilleure série sans but encaissé en L1 depuis février-avril 1998

Le site de la Ligue 1 souligne ainsi que la série en cours de cinq matches sans encaisser de but en championnat (0-0 face au Havre et à Lorient, victoires 4-0 contre Nantes, 1-0 face à l'OM et 3-0 à Clermont) est la plus longue depuis février-avril 1998. Soit l'année du titre de champion. Le dernier à avoir trompé la vigilance de Samba, Medina, Danso et autres Gradit est Benjamin André, lors du derby du 8 octobre.

