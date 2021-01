RC Lens : avant d'affronter le FC Nantes, un joueur pointe un problème récurrent en 2021

Défaite à Lyon (2-3) pour la reprise, défaite à Bollaert contre Strasbourg (0-1)… Le Racing Club de Lens est passé à côté de sa reprise. Il a tout intérêt à se prendre car deux déplacements historiquement périlleux se profilent, à Nantes cet après-midi et à Marseille mercredi. Pour son latéral droit Jonathan Gradit, le souci est ciblé et il ne tient qu'à lui et ses partenaires d'y remédier.

"On doit se parler"

"La communication sur le terrain, c'est effectivement ce qui nous a manqué, a-t-il expliqué à La Voix du Nord, pour faire suite à une constatation de son entraîneur, Franck Haise. Notre système réclame beaucoup de communication avec les pistons, entre les centraux. On doit se parler. On l'a peut-être moins fait en 2021. Il faut remédier à ça et retrouver de la rigueur défensive. Et quand je parle de rigueur, ça concerne toute l'équipe."

"On doit faire mieux. Garder tout le positif de ce qu'on a fait. En 2020, on ne recevait que des messages de félicitations… N'oublions pas tout ça. Ce qu'on a fait, c'est bien. Mais on doit faire mieux, se remettre en question sans cesse. Et je n'ai pas de doute sur l'effectif, notre envie, ce qu'on montre à l'entraînement, notre staff qui essaie toujours de nous apporter quelque chose de nouveau."