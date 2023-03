RC Lens : Samba prend l'OM et le PSG pour calmer les critiques

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Eliminé de la Coupe de France mercredi à Nantes (1-2), le RC Lens a confirmé sa mauvaise passe. Candidat au titre après sa victoire sur le PSG (3-1) le 1er janvier, le club artésien a chuté à la 4e place, notamment parce qu'il ne parvient plus à s'imposer à l'extérieur. Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce vendredi, Brice Samba n'a pas cherché à dissimuler les faits. Mais il a aussi rappelé que le parcours sang et or cette saison était extraordinaire en sortant deux statistiques.

"On a mal habitué les gens à gagner les matches. C'est la meilleure saison du RC Lens depuis 120 ans. Pour nous, il n'y a pas de baisse de régime. Une saison reste un long parcours. Ce n'est jamais calme. Il y a des tempêtes. Si on reprend notre rythme comme en début de saison, ça peut faire très très mal. On est habitués à ce que les gens soient durs avec nous. Quand je regarde le classement, on a trois défaites en L1. La seule autre équipe à trois défaites, c'est le PSG. À un moment donné, il faudrait se calmer. Si on doit être en haut, on le sera, on n'a pas de pression particulière. On remporte moins de matches, c'est vrai. Mais on est toujours là. Paris a dix points d'avance sur nous. Marseille a battu son record de points avec Tudor. Tu te dis : quand y a-t-il essoufflement ?"