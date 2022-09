RC Lens : avant le FC Nantes, Pierre Ménès reste sur sa faim avec les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Le RC Lens a bien lancé la 7e journée de Ligue 1 en s’imposant vendredi soir à Bollaert devant l’ESTAC de Bruno Irles (1-0). Un but du solide Kevin Danso avait alors permis aux Sang et Or de prendre provisoirement la tête du classement avant de se faire devancer par le PSG et l’OM.

Troisième avant le périlleux déplacement dimanche prochain à Nantes (17h05), le RC Lens peut voir venir même s’il a perdu Jonathan Gradit sur une blessure à la clavicule et qu’il cherche un joker pour le remplacer. Pierre Ménès, lui, attendait plus des Sang et Or sur ce match à domicile.

« Lens a ouvert le bal dans un stade Bollaert toujours aussi merveilleux face à une équipe porc-épic de Troyes qui n’est jamais sorti même à 0-1, a-t-il analysé sur son blog. Les Lensois ont touché deux fois les poteaux mais à l’arrivée ça fait une victoire un peu courte par rapport à ce qu’on pouvait espérer après le début de saison. Mais au final, l’essentiel est assuré, ça fait trois points. »