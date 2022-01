RC Lens : avant Monaco, Franck Haise avait des choses à dire

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

L'effectif

"Il n'y a pas de blessé particulier. Tout le monde est apte. Brayann Pereira est suspendu. Machado, lui, a repris en aménagé. il a besoin d'une semaine complète supplémentaire. Les tests covid-19 toujours négatifs. Massadio Haïdara revient de sélection samedi matin. J'ai échangé avec lui, il a pas de souci particulier, il peut être dans le groupe pour Monaco. On a que deux compétitions à jouer, je ferai l'équipe de départ qui me semblera la plus adaptée pour commencer avec l'idée aussi que j'ai de bons joueurs sur le banc."

La défaite face à l'OM

"Je suis sans doute le premier fautif. J'ai insisté beaucoup sur le fait d'être compact contre l'OM, peut-être pas suffisamment de défendre en avançant. Après je pense qu'il faut garder nos principes de jeu même s'il peut rester quelques déséquilibres."

Les ambitions

"Vous espérez qu'on joue la Ligue des Champions mais on construit. On essaye déjà de faire avancer le club chaque jour."

Monaco

"Les évolutions de l'ASM depuis le changement de coach ? Il y a peut-être la volonté d'amener encore un peu plus de monde dans la surface, c'est une des équipes qui met le plus de pression haute, mais c'était déjà aussi le cas avant. Dur de juger sur 3 matchs."

Un coup de pompe ?

"On est plutôt sur des semaines classiques, avec les données athlétiques, je n'ai pas d'inquiétude particulières. A nous de faire en sorte que les joueurs soient mis dans les meilleures conditions possibles."

Le Mercato

"Rien de nouveau à cette heure. Il a été évoqué un joueur qu'on suit en Pologne (Poreba) c'est un très bon joueur, c'est une réalité, on prépare l'avenir. Mais il y a rien de plus, on en suit d'autres, comme d'autres suivent certains de nos joueurs. Varane prêté à Rodez, c'est une étape. Passer de quelques matches de N2 à titulaire en L1, il y a quand même une marge importante. Ce sont des jeunes qui progressent mais qui ont besoin de passer par ces étapes pour voir s'ils sont capables de les franchir."

Propos retranscrits par le compte twitter du site Lensois.com