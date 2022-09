RC Lens : avant Reims, Haise fait un bilan Mercato et donne des nouvelles de Fofana 

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

Les nouvelles de l’infirmerie « Wesley Saïd sera indisponible pendant une quinzaine de jours. Seko Fofana a repris la course. A J-2, on ne va pas prendre de risque. On ne veut pas être dans l'urgence. Kakuta a un problème à un tendon d'Achille, il sera absent. Louveau a un problème de mollet. Adam Buksa a repris l'entraînement collectif aujourd'hui. » Invité à faire un bilan du mercato estival, le coach du RC Lens ne s’est pas caché. » Le bilan du Mercato « On voulait conserver Christopher Wooh. On lui a répété plusieurs fois par rapport à des offres de prêt. Quand un club met une certaine somme d'argent sur un joueur qui n'était pas titulaire et un certain contrat... On ne pouvait pas bloquer un joueur, a-t-il expliqué. Après, on ne voulait pas faire quelque chose dans la précipitation. On estime qu'il y a des ressources en interne. Il y a des jeunes, Steven Fortes, Massadio Haïdara et Ismaël Boura qui sont très performants. Junior Onana a également évolué en défense centrale. On peut toujours recruter un joker et dans 10 matches, il y a un nouveau mercato qui s'ouvre. On n'est pas dans l'urgence. »

La prolongation surprise de Fofana

« On a vécu de bons moments mercredi. C'était une prolongation collective... On a voulu la faire partager avec les joueurs, le public. Le lendemain, on n'en a plus discuté. On était plus sur la récupération, le kiné, une séance d'entraînement etc... »

On se donne rendez-vous à 13h pour suivre le point presse du #RCLens avant le déplacement à Reims ! https://t.co/v3IzA4OpT9 pic.twitter.com/a1oHnW5nlo — Lensois.com Live (@LensoisComLive) September 2, 2022

