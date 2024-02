RC Lens : Bamba a une idée pour en finir avec les boulettes arbitrales

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Comme chaque week-end, la 21e journée de Ligue 1 a été émaillée d'erreurs d'arbitrage énormes, l'une des plus grosses s'étant produite à Reims lors de la réception de Lens (1-1). Le fait que M. Millot n'ait qu'averti le Rémois Okumu alors qu'il a failli briser la jambe de Frankowski a fait enrager les Sang et Or, dont leur entraîneur, Franck Haise. Brice Samba a lui aussi fait part de son incompréhension à Lensois.com mais lui a formulé une proposition qui permettrait d'en finir avec ces erreurs en série.

"Il faudrait qu’il y ait une règle pour tout le monde"

"Il y a trop d’incohérence dans l’utilisation. Je pense que c’est propre à chaque arbitre. C’est ça qui est dommage. Pour faciliter, qu’il y ait moins de plaintes, il faudrait qu’il y ait une règle pour tout le monde. Un truc général. À ce rythme, il y aura beaucoup d’équipes et de personnes frustrées. Si on perd à Reims, le coach aurait peut-être eu des mots plus durs. C’est rouge pour le Rémois ! On a tous revu l'action dans le vestiaire. Je ne veux pas dire ce que Monsieur Millot doit faire, car je ne veux aucune polémique, mais je lui ai dit : “Si la VAR vous appelle, c’est que vous avez fait une erreur manifeste, cela veut dire qu’elle n’est pas d’accord avec votre jaune”. On ne comprend pas."

Brice Samba : «Si la VAR vous appelle, c’est que vous fait une erreur manifeste» #RCLenshttps://t.co/rH4SKtLtLI — Lensois.com Live (@LensoisComLive) February 19, 2024

