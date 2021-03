RC Lens : blessés, Coupe de France, Top 5, Mercato d'été... Haise a réponse à tout !

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face au Dijon FCO

Le point santé

« Pas de bobos après Saint-Etienne. Gaël (Kakuta) et Gana (Ignatius Ganago) sont toujours en protocole de reprise mais sinon tout le monde est là. On a même récupéré Isiaga Sylla à l'entraînement collectif. Il est apte à être appelé. Concernant Wuilker (Farinez), il est clair que la Coupe de France sera la compétition qu'il disputera cette saison. Il sera titulaire ».

Sur l'importance du match de Coupe

« Il est sur la même échelle de préoccupation que le championnat. On se doit de gagner tous nos matches à commencer par demain face au Red Star (…) On a étudié le Red Star comme on étudie nos adversaires en Ligue 1. Même s'ils évoluent à un échelon inférieur au nôtre, on fait très attention à eux ».

Sur le nouveau statut du RC Lens 5e de L1

« J'espère que ça n'a rien changé. On prend les matchs comme ils viennent. On prend les matchs avec envie. A commencer par demain face au Red Star. Notre statut a évolué mais c'est surtout le regard des autres qui a évolué (…) Sur les dix matchs qui arrivent, on n'aura pas beaucoup de matchs simples (…) Il n'y aura que des matchs compliqués. On reste mesuré car on connait les difficultés qui nous attendent (…) On est content avec nos 44 pts et dans une zone où on ne nous attendait pas ».

Sur les raisons de la réussite du Racing

« Il y a beaucoup de facteurs : la qualité des joueurs, la qualité du recrutement, un staff complet et compétent, des gens au club qui donnent le meilleur pour que les joueurs et le staff soient dans de bonnes conditions... Beaucoup de travail évidemment ».

Sur l'anticipation de la saison prochaine

« On a commencé le travail depuis bien longtemps. Quand la saison commence, on est déjà la préparation de la suivante. On a une idée et elle s'affine. La cellule de recrutement, la cellule sportive... On travaille depuis de nombreux mois mais je n'en dirais pas plus ».