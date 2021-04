RC Lens : blessés, Lyon, fierté, Cahuzac, Haise avait des choses à dire

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

L'état du groupe

"Facundo Medina ne reprendra que dimanche. Et Zakaria Diallo qui est à l'arrêt pour problème lombaires. Kalimuendo a repris avec lundi dernier avec le groupe. La trêve a permis de travailler dans de bonnes conditions car ops avait presque tout le monde à disposition. Les joueurs ont eu une coupure."

OL, un match au sommet ?

"L'OL est tout là-haut. Ils ont de la qualité, chez les joueurs et dans leur collectif. C'est une équipe qui a un immense potentiel offensif, attendue dans le haut du classement. On prépare du mieux possible. En espérant qu'on puisse leur poser quelques problèmes. A l'aller, pendant 55 minutes, ils nous avaient été largement supérieurs. Si on leur laisse es joueurs libres ans certaines zones du jeu, on est vitre en difficulté. On doit corriger ça. Si on n'est pas rigoureux, on ne pourra rien espérer."

La fin de saison

"Un rôle d'arbitre ? Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai l'ambition de gagner tous les matches et qu'on finisse le plus haut possible. Point barre. Je ne sais si on va poser des soucis aux autres jusqu'au terme de la saison, mais c'est en tous cas l'objectif. On travaille pour avoir une identité forte et ça c'est une vraie réussite. Pour un promu comme nous, les résultats, c'est positif. Mais une fois encore, ce qui me rend le plus heureux c'est l'identité de jeu et le mental de mes joueurs. Ils ne lâchent rien. "

Yannick Cahuzac

"C'est un joueur qui a toujours eu un gros volume. Et le volume, ça permet de durer, surtout quand il y a de l'intelligence. Parfois, il n'a pas joué, mais il s'est toujours entraîné avec intensité. Du coup, il a toujours été prêt. Il a toujours bossé. Il peut encore jouer quelques temps. Sans souci."